Pričakovanja glede dostave so vse večja

V nadaljevanju preberite

Pritiski na oskrbo, skladišča in logistiko so vse večji, saj kupci zahtevajo vedno boljše storitve, dostavo na točno določen kraj ob točno določenem času. Če so prej dobavitelji pošiljke dostavljali na zgolj nekaj lokacij, se je to močno spremenilo: danes dostavljajo na stotine različnih lokacij, na delovna mesta v proizvodnji, v paketomate, na domače naslove potrošnikov. Hkrati pa morajo prevzemati tudi morebitna vračila kupcev, kar je tudi kategorija, ki je v strmem porastu in logična posledica rasti spletne trgovine.