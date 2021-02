Pričakovano pojemanje epidemije je vzrok za optimizem

V nadaljevanju preberite Kljub omejitvam in različnim ukrepom za omejitev pandemije makroekonomski podatki kažejo, da se proizvodna in storitvena aktivnost v ZDA in Evropi v zadnjih mesecih izboljšujeta. V Aziji je slika pandemije precej boljša kot v Evropi in ZDA, zato so gospodarstva tudi že bolj ali manj v fazi rasti, kar se je poznalo tudi pri donosih delniških indeksov.