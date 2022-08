Prihajajo polletni rezultati

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu da se počitnice počasi iztekajo in se življenje v gospodarstvo vrača nazaj, pa na Ljubljanski borzi vlada mrtvilo. Vlagateljev taka praksa ne razveseljuje, saj bi morala borzna podjetja tekmovati med seboj, katero bo poslovalo najbolj transparentno, v to rubriko pa sodita tudi ažurnost in hitrost podajanja informacij o poslovanju.