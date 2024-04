Prijateljstvo, ki se splača

Obstajajo ljudje, ki vsak mesec natanko vedo, kako so porabili čisto vsak evro, in jim je urejanje osebnih financ skoraj v veselje. Večinoma pa nam tovrstna opravila niso najbolj ljuba. Ravno zato si težko zamislimo in dosežemo nek oprijemljiv finančni cilj. Kako enostavneje bi bilo imeti poravnane mesečne obveznosti, načrtovati počitnice, prenovo stanovanja, nakup novega gospodinjskega aparata ali druge finančne izdatke, če bi vedeli, koliko lahko prihranimo in kdaj si jih lahko privoščimo.

Vaše osebne finance so s pravim bančnim paketom lahko veliko bolj urejene in prav to je lahko prvi korak k boljšemu nadzoru nad denarjem in k boljši finančni sliki.

Pri snovanju svoje finančne svobode poiščite zanesljivega finančnega partnerja. FOTO: Depositphotos

S pravim paketom do boljše finančne slike

Pri snovanju svoje finančne svobode poiščite zanesljivega finančnega partnerja, ki vam ponuja tiste bančne storitve, ki jih najbolj potrebujete.

Odlično ceno bančnih storitev ponuja Paket Komplet Nove KBM, ki je za nove stranke ob sklenitvi v poslovalnicah banke ali kateri koli pošti tri mesece brezplačno, ob sklenitvi prek mobilne banke mBank@Net pa je vodenje računa brezplačno kar devet mesecev, po tem pa za le 5,80 evra na mesec.

Mobilna banka mBank@Net je že štiri leta zapored najboljša mobilna banka v Sloveniji.

Celovito urejene finance že v 10 minutah

Ste nekaj privarčevali? Privoščite si nagrado. FOTO: Depositphotos

Najhitrejša pot do Paketa Komplet je digitalna. Vsi imetniki osebnega računa Nove KBM Paket Komplet lahko sklenete kar iz udobja lastnega doma prek spletne ali mobilne banke.

Za vse, ki se še niste med strankami banke Nove KBM in več kot 250.000 zadovoljnimi imetniki Paketa Komplet, pa je tudi sklenite paketa v Novi KBM zelo preprosta in hitra – sklenete ga že v 10 minutah kar prek pametnega telefona in mBank@Neta.

Sledite korakom, vnesite vse potrebne podatke, opravite elektronsko identifikacijo in izberite Paket Komplet.

Paket Komplet vam omogoča komplet ugodnosti

S Paketom Komplet se vam odpre kar nekaj zanimivih ugodnosti. Med drugim lahko ob plačevanju z debetno kartico Visa izkoristite veliko ekskluzivnih ugodnosti pri izbranih partnerjih banke.

Ali kupujete oziroma prenavljate stanovanje? Lastnikom Paketa Komplet je na voljo nižja obrestna mera za stanovanjske kredite glede na redno ponudbo banke.

Pri večjih nakupih in načrtovanju potovanj pa vam je v veliko pomoč lahko tudi možnost izrednega limita na osebnem računu. Vaš limit lahko znaša do 8.500 evrov brez stroškov odobritve (ob izpolnjevanju pogojev banke za odobritev izrednega limita oz. kredita). Tako si boste hitreje uresničili svoje želje.

S Paketom Komplet imate manjše stroške tudi za to, ker lahko opravite neomejeno število plačil v EUR v spletni in mobilni banki, pet SEPA direktnih obremenitev na mesec in neomejeno število trajnih nalogov.

Kot lastniki Paketa Komplet lahko izkoristite tudi 25 % nižjo vstopno oz. distribucijsko provizijo v vzajemne sklade v ponudbi banke. Vaši finančni cilji so res le še korak stran.

FOTO: Nova KBM

Paket Komplet vključuje še druge prednosti:

neomejena uporaba spletne banke Bank@Net in mobilne banke mBank@Net ,

in mobilne banke , letno vodenje trgovalnega računa,

varnostno SMS-obveščanje za debetno kartico Visa (za imetnika),

vodenje osebnega računa z debetno kartico Visa,

obveščanje o poslovanju na vašem osebnem računu s Paketom Komplet,

uporaba mobilne denarnice mDenarnic@, Google Pay, FLIK.

Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM