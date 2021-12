Priprave na poroko SDH z DUTB

V nadaljevanju preberite še:

Upravljavci državnega premoženja bodo vstopili v novo leto ločeno, saj njihovo združevanje v okviru oblikovanja demografskega sklada stoji, kljub temu pa bo leta 2022 ena od glavnih nalog združevanje Slovenskega državnega holdinga (SDH) s slabo banko. Zakaj? Kaj to pomeni za naložbe in obveznosti DUTB? Pogledali smo tudi kakšni so upravljavski načrti SDH in ali je prihodnje leto pričakovati privatizacijo Telekoma Slovenije.