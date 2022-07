»Prodajali smo laži«

Lobist Mark MacGann je minuli teden priznal, da je kot žvižgač britanskemu časniku The Guardian razkril na tisoče zaupnih datotek ponudnika za deljenje prevozov Uber. Te so razkrile etično sporne in potencialno nezakonite prakse, s katerimi je Uber pospešil svojo bliskovito širitev.

MacGann je med letoma 2014 in 2016 vodil Uberjeva lobistična prizadevanja v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Za britanski časnik je povedal, da se je odločil spregovoriti, ker meni, da je Uber kršil zakonodajo v več deset državah in zavajal ljudi o poslovnem modelu podjetja.

»Jaz sem bil tisti, ki je govoril z vladami, jaz sem bil tisti, ki je podjetje uveljavljal v medijih, jaz sem bil tisti, ki sem govoril, da bi morali spremeniti pravila, ker bodo vozniki od tega imeli koristi,« je dejal 52-letnik.

»Ljudem smo dejansko prodajali laži. Kako imaš lahko čisto vest, če ne vstaneš in ne priznaš svojega prispevka k temu, kako se danes ravna z ljudmi,« je še dodal.

Mark MacGann je vodil Uberjeva lobistična prizadevanja v Evropi. FOTO: AFP

Uber je sicer vse obtožbe o etično spornih in potencialno nezakonitih praksah, s katerimi je pospešil svojo bliskovito širitev, že zavrnil. Tudi MacGannove je podjetje označilo za neverodostojne. Pri tem pa je opozorilo, da je »omembe vredno«, da je MacGann prakse podjetja razkril šele po tem, ko je prejel 585.000 evrov po tožbi zaradi dodatka, za katerega je trdil, da mu ga Uber dolguje.

V nedeljo objavljena razkritja poslovanja podjetja Uber se nanašajo na več kot 100.000 dokumentov iz obdobja med letoma 2013 in 2017, ki jih je pridobil britanski časnik The Guardian in jih posredoval Mednarodnemu konzorciju preiskovalnih novinarjev. Gre za najnovejši udarec za podjetje, ki ga že dlje spremljajo številne polemike.

Uber se je pri hitri širitvi opiral na subvencionirane voznike in znižane cene prevozov, kar je spodkopavalo dejavnost taksistov, intenzivno pa je lobiral tudi pri nekaterih vladah, da bi podprle njegovo širitev v posameznih državah.