Prodajno mrežo Renaulta v Sloveniji prevzema izraelska Taavura

Kot je znano, se je francoski Renault pred časom odločil, da bo v okviru prestrukturiranja prodal nekatera podjetja, ki se v različnih državah ukvarjajo s prodajo njihovih avtomobilov, s čimer so mišljene znamke Renault, Nissan, Dacia in Alpine. To velja tudi za podjetje Renault Nissan Adriatic, ki pokriva več držav bivše Jugoslavije, in bo po novem v delu Slovenije in Hrvaške v lasti izraelske skupine Taavura. Ta je bila na tem območju deloma že doslej prisotna, tudi z drugimi znamkami, na Hrvaškem imajo npr. podjetje Grand Auto, ki uvaža vozila znamk Ford in Hyundai.

Vsak kar se tiče Slovenije, mora dogovor potrditi še agencija za varstvo konkurence, novi lastnik naj bi podjetje dejansko prevzel v začetku letošnjega poletja 2022. Renault-Nissan Adriatic ima po podatkih družbe Ardi trenutno z vsemiznamkami pri avtomobilih skupaj 16 odstotkov trga, pri lahkih gospodarskih vozilih pa 20 odstotkov. Delež jim je pada, lani je znašal še 19 in 32 odstotkov. V polnem letu 2021 so skupno prodali več kot 10 tisoč avtomobilov in 3 tisoč lahkih dostavnikov.

Taavura je podjetje, ki obstaja od leta 1948 in je po lastnih navedbah največja izraelska družba s področja cestnih prevozov in logistike, avtomobilsko divizijo v srednji in vzhodni Evropi ter regiji Adriatic pa ima 20 let. Še vedno gre za družinsko podjetje (60-odstotni lastniški delež), ostali delež imajo zunanji lastniki Skupina upravlja avtomobilski, mobilnostni in logistični inovacijski center. V Izraelu imajo med drugim tudi lastne vrtine nafte in plina. Taavura ima preko 6.500 zaposlenih, celotna skupina pa okoli 15.000.