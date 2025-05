Prof. dr. Tone Hrastelj (1929–2025)

Ne dolgo tega smo se poslovili od dolgoletnega gospodarstvenika, profesorja, raziskovalca, strokovnjaka in odličnega mentorja, prof. dr. Toneta Hrastelja. Moje prvo srečanje s profesorjem je bilo v fakultetnih klopeh, saj je bil dolgoletni sodelavec in profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njegovo izjemno in odlično poznavanje mednarodnega poslovanja, trženja, raznolikosti kultur in širine sveta je pritegnilo generacije študentov še v časih, ko o izvozu in uvozu, mednarodni trgovini in geostrateških dogajanjih nismo vedeli veliko. Nasprotno, o tem, prav zaradi prehoda v tržni sistem, niti nismo imeli še raziskovalcev in strokovnjakov, ki bi znali povezovati razvoj tega področja v slovenskem in nekdanjem jugoslovanskem območju z globalnimi in regionalnimi izzivi. Prav prof. Hrastelj je bil tisti, ki je vse izkustveno znanje, poznavanje in raziskovanje mednarodnega poslovanja in trženja že od 60. let dalje prinašal na fakulteto in med nas, študente, kolegice in kolege, pa tudi v širši poslovni svet.

Kot dolgoletni direktor Jugotextil Impexa oz. kasneje IBN – JT International Business Network je s praktičnimi izkustvi z vsega sveta z nazornimi primeri, raziskovanji, sistematičnimi zapisi razvoja tega področja razvil nove, sodobne predmete, kjer je ilustrativno povezoval praktične izkušnje trgov in poslovnih praks z akademskim raziskovanjem. Prav to je bila njegova odličnost. Danes imamo zaradi temeljev, ki jih je postavil na tem področju, mednarodno prepoznaven program Mednarodnega poslovanja. Brez njegovega doprinosa v začetnih letih razvoja tržnega sistema, pa tudi kasneje, marsikdo, ki danes uspešno posluje na mednarodnih trgih, gradi in razvija mednarodno delujoča podjetja, ne bi usvojil ustreznih znanj. Njegovo delo Mednarodno poslovanje je bilo tako že od 80. let obvezno branje, če smo hoteli razumeti sisteme, koncepte, tehnike in oblike mednarodnega poslovanja, predvsem pa tržno naravnanost podjetij.

Profesor se je rodil v Lenartu v Slovenskih goricah. Leta 1948 je maturiral v Mariboru, preostali študij pa je opravil v Ljubljani. Leta 1975 je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1981 pridobil naziv rednega profesorja. Bil je tudi prejemnik posebnega priznanja Univerze v Ljubljani, saj je ves čas podpiral delovanje Univerze in Ekonomske fakultete, tudi kot izjemen gospodarstvenik. Vedno je, kljub obilici odgovornosti, na svoji poti strokovne in znanstvene rasti združeval pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo. Tako so izpod njegovega peresa nastala številna strokovna in znanstvenoraziskovalna dela, učbeniki, monografije. Za njegovo delo je značilno, da so ga prav praktične izkušnje spodbujale k teoretičnemu in znanstvenoraziskovalnemu delu – želja deliti ta znanja in soustvarjati nova je bila vedno njegovo poslanstvo ter motiv rasti in novih dosežkov. V svojih delih je v zgodnji fazi črpal predvsem iz izkušenj in del v razvitih gospodarstvih, kasneje pa je z lastnimi prispevki na tem področju aktivno posegel na mednarodno področje, bodisi kot gospodarstvenik bodisi kot profesor.

Prof. dr. Tone Hrastelj je bil tudi član številnih strokovnih teles v okviru Gospodarske zbornice, državne uprave, tako v Sloveniji kot v nekdanji Jugoslaviji. Bil je član in delegat domače države v več mednarodnih delegacijah in telesih (ZDA, EGS, GATT idr.). Sodeloval je tudi s tujimi univerzami, se udeleževal mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc ter bil član Academy of International Business. Bil je tudi povezovalec svetov, saj je spodbujal meduniverzitetna sodelovanja in povezoval univerzitetni svet z gospodarskim tako doma kot v tujini. Pogosto je bil vabljen kot predavatelj različnim skupinam slušateljev, tako v podjetjih kot institucijah.

Njegovi prispevki na področju teorije mednarodnega poslovanja in mednarodnega trženja predstavljajo še danes ključne osnove delovanja na mednarodnih trgih. Tudi v poznih letih, ko ni bil več pedagoško aktiven, ga je raziskovalna žilica spodbujala, da je analiziral, prebiral, raziskoval dalje; poglobil se je v zgodovinski razvoj mednarodne trgovine in poslovanja ter ustvaril dve zanimivi monografiji z naslovom Zgodovinski primeri kot zgledi za današnje mednarodno poslovanje (prva in druga knjiga, 2014 in 2019; zbirka Maksima, EF UL). Z njima je zaokrožil in povezal opus pogledov na pretekle in sedanje dimenzije mednarodnega poslovanja in trženja in nas spomnil, kako pomembno je, da razumemo preteklost, če hočemo bolje razumeti sedanjost in prihodnost.

Spoštovani in dragi profesor, hvala za vse priložnosti, znanje, podporo in soustvarjanje. Vedno in znova se bomo prav zaradi vas učili o raznolikosti in dinamiki mednarodnega poslovanja in trženja. In če kdaj, je to znanje v nepredvidljivi dinamiki aktualnih geostrateških sprememb še kako ključno in (znova) pomembno.

S hvaležnostjo,

Prof. dr. Maja Zalaznik Ekonomska fakulteta Univerze

v Ljubljani