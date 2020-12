Program za starajoče se prebivalstvo

Univerza v Ljubljani je, kot vodilna v konzorciju, v sodelovanju s partnerji iz sedmih drugih držav, v okviru programa Interreg Adrion pridobila evropski projekt z akronimom SI4CARE, ki je namenjen celostni oskrbi starajočega se prebivalstva.



» Starejši prebivalci bodo v veliki meri odvisni od pomoči drugih in bodo potrebovali predvsem kakovostne organizacijske rešitve in vsakodnevne storitve dolgotrajne oskrbe. Temeljni cilj projekta je krepitev zmogljivosti odločevalcev pri prenosu znanj, na področju integriranih zdravstvenih in socialnih inovacij, razvitih v evropskih projektih, v prakso,« je povedal vodja projekta Vlado Dimovski: »Glavni cilj projekta je prispevati k ustvarjanju učinkovitega mednarodnega ekosistema za uporabo socialnih inovacij v integriranih zdravstvenih in socialnih storitvah za starajoče se prebivalstvo v regiji.«



Projekt se je pričel izvajati 1. decembra 2020 in je vreden 2,37 milijona evrov. Predviden zaključek projekta je v maju 2023.



