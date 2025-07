Prometno obremenjeni bodo predvsem tri obdobja v tem poletju

Število vozil se poleti na avtocestnem omrežju, predvsem ob koncih tedna, precej poveča. Prometno obremenjeni bodo predvsem tri obdobja: konec julija zaradi začetka počitnic v južni Nemčiji, začetek avgusta zaradi začetka počitnic v Italiji in sredina avgusta zaradi verskega praznika in vračanja turistov domov, opozarjajo na Darsu.

Prometna obremenjenost slovenskih avtocest je ta čas višja kot v istem obdobju lani. Povprečni dnevni promet na šestih merilnih točkah je približno 50.000 vozil oziroma dva odstotka več kot lani. Za primerjavo: januarja je povprečni dnevni promet najmanjši pri 35.000 vozilih, avgusta pa največji in preseže 60.000 vozil.

»V teh dneh bo promet močno povečan, zato vse voznike pozivamo k odgovorni in strpni vožnji ter sprotnemu spremljanju prometnih informacij,« opozarjajo v upravljavcu avtocest. V tem obdobju bodo na izbranih lokacijah delili vodo in poskrbeli za potnike, če bodo visoke temperature in daljši zastoji. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je opozoril na tri datume, ko naj bi bili najbolj obremenjeni: 31. julij, 1. avgust in 15. avgust.

V Darsu opozarjajo, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna: »To velja tudi za druge neprimerne aktivnosti, ki smo jih zaznali v zadnjem času.« Prepovedano in nevarno se je na avtocesti žogati, voziti s skirojem, se sprehajati in sedeti na ograjah.

Če se zgodi okvara avtomobila ali prometna nesreča, pa je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti z vozišča, na varno za varnostno ograjo.

Ribič je dodal, da je Dars v velikem zaostanku z obnovami avtocest, in ponovil, da so termini del skrbno izbrani. Dela potekajo poleti, saj je skoraj vedno tretjina Slovencev na dopustu. V dogovoru z izvajalci pa bodo poskušali roke skrajšati, predvsem na odseku med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.

Tretja os: revizija na vrhovno sodišče

Ribič se je odzval tudi na odločitev upravnega sodišča, ki je odpravilo gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi. Petkilometrski odsek med dolenjsko avtocesto in priključkom Osredek je vreden 108 milijonov evrov. Upravno sodišče je ugodilo tožbo civilne iniciative 3ROS-jug, ki nasprotuje gradnji. Odločanje o gradbenem dovoljenju je vrnilo ministrstvu za naravne vire in prostor, ki mora v ponovnem postopku presoditi vplive načrtovane ceste na okolje, pri čemer pa se ne sme več sklicevati na veljavno uredbo o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju.

»Poudarjam, da Dars ni tožena stranka. Dars je svojo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje skrbno pripravil skozi vse postopke in mislim, da to ne bo problematično,« je poudaril Ribič in zavrnil navedbo novomeške občine, da naj Dars ne bi opravil svojega dela. Ribič je pojasnil, da se sodba nanaša na neustavnost uredbe o hrupu. Ta ureja vsa gradbena dela in vse investicije, tako pridobivanje gradbenih dovoljenj kot tudi umeščanje v prostor. Zato bo veliko težav tudi drugje.

Ribič je še dejal, da Dars proučuje možnost vložitve revizije na vrhovno sodišče, da ugotovi, ali je bila ugotovitev upravnega sodišča pravilna ali ne.