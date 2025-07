Dinamično upravljanje hitrosti proti zastojem

Dars na vpadnicah na ljubljanski avtocestni obroč in na obvoznici uvaja dinamično upravljanje hitrosti, s katerim bodo po besedah predsednika uprave Andreja Ribiča povečali varnost in izboljšali pretočnost za do pet odstotkov. Ob dobrih izkušnjah bi ta sistem uvedli tudi po deloviščih na avtocestah.

Dars bo s senzorji predvidoma do konca julija pokril vpadnice v glavno mesto, s čimer načrtujejo izboljšati pretočnost na »najbolj nevralgični točki«, to je na ljubljanskem avtocestnem obroču, je povedal Ribič. Izboljšanje pretočnosti za pet odstotkov se sliši zelo malo, a to bo pomagalo pri pretočnosti pri več kot polovici prometnih zastojev, predvsem v jutranjih konicah, je dodal.

Senzorji bodo ugotavljali zgoščenost prometa in 20 kilometrov pred vstopom na ljubljanski obroč na digitalnih prikazovalnikih sproti spreminjali najvišjo dovoljeno hitrost vožnje in s tem pritisk na obvoznico. Na štajerskem kraku, kjer samodejni sistem že deluje, bo to od Lukovice, na primorskem od Vrhnike, na dolenjskem od Grosupljega, na gorenjskem kraku pa od Vodic.

»Če bomo s sistemom imeli dobre izkušnje, ga bomo uporabili tudi na deloviščih po avtocestah in tam povečali pretočnost,« je dodal Ribič.

Na Darsu bodo o sistemu obveščali tudi uporabnike, pri tem pa poudarjajo, da počasnejše vožnje ne gre enačiti s počasno, saj umirjen promet na koncu pomeni hitrejši prihod na cilj. Po Ribičevih besedah bodo verjetno potrebovali tudi pomoč policije: »Po naših izkušnjah se nekateri vozniki odzovejo samo, če so najprej kaznovani.«

Ribič je poudaril, da je v poletnih mesecih na avtocestah bistveno manj domačega prometa, zato so dela v poletnem času vsekakor smiselna. Na Darsu pa si prizadevajo tudi za čim hitrejši začetek širitve štajerske in primorske avtoceste pred Ljubljano, pripravljajo pa tudi nekatere druge ukrepe za zmanjšanje prometnih zastojev. Predstavili jih bodo do konca tega leta.