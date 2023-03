Propad SVB sprožil vihar na svetovnih borzah

Propad ameriške Silicon Valley Bank (SVB) je dodobra prestrašil vlagatelje. Kljub napovedanim ukrepom ameriške vlade in Federal Reserve je povzročil pravi globalni vihar in z borz odpihnil milijardne vrednosti. Panični odziv vlagateljev se danes ni omejil le na banke, za dobra dva odstotka so se v povprečju znižali tečaji vseh evropskih delnic in s tem dosegli najnižjo vrednost v zadnjih dveh mesecih.

{twitter}

First Republic slumps more than 60% in US premarket trading as measures taken by US authorities to calm investor concerns failed to provide relief to the regional lender’s shares. (BBG) pic.twitter.com/Jf49izSvcu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 13, 2023

{/twitter}

Najbolj na udaru so bile seveda svetovne in evropske banke. Evropski bančni indeks STOXX, ki je v petek zdrsnil za 3,8 odstotka, je danes izgubil še približno sedem odstotkov vrednosti. Tečaj delnic nemške Commerzbank se je v današnjem trgovanju znižal za kar prek 14 odstotkov, Deutsche Bank pa za blizu sedem odstotkov. Rekordne, več kot šestodstotne padce vrednosti delnic so, denimo, v ponedeljkovem trgovanju doživele tudi francoske bančne velikanke Société Générale, BNP Paribas itd. Skoraj pet odstotkov je danes izgubila delnica britanske bančne velikanke HSBC, ki je – v skupni akciji z britansko vlado in centralno banko – za simbolični en dolar kupila britansko podružnico SVB in s tem rešila njene tamkajšnje komitente.

{twitter}

OUCH! EuroStoxx Banks down 6.7% as banking rout haunts Europe. pic.twitter.com/xYwqLRr25I — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 13, 2023

{/twitter}

Ameriški predsednik Joe Biden je v današnjem jutranjem nagovoru poskušal pomiriti javnost z zagotovilom, da je ameriški bančni sistem varen. A tečaji ameriških bančnih delnic se ob veliki negotovosti vlagateljev še naprej nižajo, zlasti v najbolj izpostavljenih bankah kot je First Republic (upad tečaja za 60 odstotkov) in PacWest (padec za 40 odstotkov), newyorški regulatorji pa so že prej danes zaprli tudi Signature Bank, ki se je znašla v težavah pred nekaj dnevi.