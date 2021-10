Rastoča cena elektrike je dobra novica za vlagatelje v sončne elektrarne

V nadaljevanju preberite:

Ni treba vedno zgraditi lastne sončne elektrarne, če želimo uživati prihranke in donose, ki jih lahko prinese izkoriščanje obnovljivih virov energije. Podjetja Moja elektrarna je razvilo koncept, s katerim vlagateljem pravzaprav ponuja finančni produkt – v zameno za posojilo, ki je vloženo v zakup sončnega modula v določeni elektrarni, izplačujejo obresti.



»Koncept našega produkta je širši, a če gledamo finančno bistvo projekta, ki je osnova, to seveda drži in znaša ob pomembnih zagotovilih za varnost naložbe kar tri odstotke letno,« pravi Peter Kokot, direktor podjetja Moja elektrarna.