Razbijamo mite: kako resnično voditi finance podjetja

Več kot 90 % podjetij pri nas je mikro- in malih podjetij, samo nekaj odstotkov je velikih podjetij, ki imajo zaposlenega nekoga, ki skrbi za finance. Večina malih podjetij meni, da jim finance vodi računovodstvo, kar pa ne drži popolnoma. Medtem ko bilance odražajo preteklost, mora uspešno podjetje gledati naprej in razumeti, kaj vpliva na njegovo finančno prihodnost. Odlična priložnost, kjer boste izvedeli, kaj so naloge tistega, ki v podjetju skrbi za finance, je brezplačni webinar Bilance niso finance, kjer boste izvedeli več tudi o tem, kaj pomeni obvladovanje obratnega kapitala, kapitalske ustreznosti in denarnih tokov.

Na webinarju boste izvedeli bistvene razlike med računovodstvom in finančnimi izzivi podjetja ter spoznali, kako voditi denarne tokove za dolgoročno stabilnost in uspeh.

Na webinarju Bilance niso finance se bomo osredotočili na obratni kapitali, zaloge, terjatve in kapital. Govorili bomo o:

vlogi poslovnih financ v podjetju,

obvladovanju denarnih tokov,

dobri praksi zadolževanja.

Naučite se, kako finančno gledati naprej in ne le nazaj! Prijavite se na brezplačni webinar Bilance niso finance, ki bo v sredo, 11. decembra 2024, ob 9. uri na platformi Zoom. PRIJAVA

Kdo bo z vami delil znanje?

Jožko Peterlin: »Na webinarju boste izvedeli ključne razlike med računovodstvom in resničnimi finančnimi izzivi.« FOTO: Marko Feist

Webinar bo vodil priznani finančni strokovnjak,, ki ima dolgoletne izkušnje na področju polovnih financ. Njegovo strokovno vodenje in praktične usmeritve vam bodo pomagale razumeti kompleksne finančne koncepte na dostopen in razumljiv način.

Webinar je namenjen podjetnikom, direktorjem in vodstvom podjetij, komercialistom in računovodjem, ki hočejo vedeti več in bi lahko ponudili več kot le bilance za državo.

1. Ključna vloga poslovnih financ

Kako vzpostaviti stabilne finančne temelje, obvladovati denarni tok in kapital ter zagotoviti redno izpolnjevanje obveznosti? Na webinarju Bilance niso finance boste spoznali osnovne principe poslovnih financ, ki jih mora poznati vsak direktor. Direktor mora zgotoviti, da družba posluje zakonito, jasno in po pravilih poslovno-finančne stroke.

Prihaja konec leta, ko podjetja načrtujejo, kaj bodo delala v prihodnjem letu in koliko prihodkov bodo lahko ustvarila. Predvsem se morajo vprašati, kaj za to potrebujejo in ali imajo dovolj kapacitet, ljudi, zalog, terjatev in sredstev. Vedeti morajo, kdo bo vse to plačal oziroma koliko bodo ta sredstva financirana iz kapitala, koliko iz kreditov in koliko bodo prispevali dobavitelji.

Podjetja, ki skrbijo za svoje račune, ne morejo propasti. Dokler bodo plačilno sposobna oziroma bodo redno poravnavala svoje obveznosti, ne bodo imela težav.

2. Obvladovanje denarnih tokov

Jožko Peterlin je uveljavljen poslovni finančnik, ki vam bo predstavil, katere naloge mora opravljati oseba, ki v podjetju skrbi za finance. FOTO: Marko Feist

Razumeli boste, zakaj prihodki in dobiček sami po sebi niso dovolj za uspeh podjetja.

Učinkovito upravljanje denarnih tokov pomeni razliko med uspešnim in neuspešnim podjetjem.

Denarni tokovi so tisto, kar pride na račun in kar gre z računa. To so dejanski prejemki in izdatki. Pritoki in odtoki, ki so računovodski izrazi, so spremembe v premoženjski bilanci, prejemki in izdatki pa se dogajajo na računu podjetja.

Podjetje, ki se osredotoča na denarne tokove, ne more zaiti v težave. Ključno je, da grejo največji denarni tokovi mimo izkaza poslovnega izida. Računovodski izkazi so v prvi vrsti namenjeni obdavčitvi.

Jožko Peterlin: »Prihodek je dober, dobiček je boljši, denar je pa car in je edini skupni imenovalec celotnih družb. Dobiček je skupni imenovalec med lastniki in državo, prihodek pa je promet, ki ga ima podjetje.«

3. Denar je gorivo podjetja

Kako pravilno usmerjati in nadzorovati obratni kapital, da bo podjetje tudi ob rasti plačilno sposobno? Z obvladovanjem obratniega kapitala lahko pridobite močnejši nadzor nad zalogami, terjatvami in obveznostmi.

Neto obratni kapital je posojilo, s katerim financiramo zaloge in terjatve. Nekdo v podjetju mora skrbeti, kaj se dogaja s terjatvami, kaj se dogaja z obveznostmi do dobaviteljev in kaj se dogaja z zalogami. Tu notri je denar in vsak evro med sredstvi podjetja ima svojo zahtevano stopnjo donosa.

4. Praktični nasveti za zadolževanje in finančno varnost

Jožko Peterlin: »Banke dajo denar, če verjamejo v podjetje. Lahko rečemo, da banka posodi dežnik, ko sije sonce in ga hoče nazaj, ko dežuje. Mi moramo poskrbeti, da imamo veliko malih dežnikov ali pa enega dovolj velikega in stabilnega.« FOTO: Depositphotos

Podali bomo nekaj podrobnosti o najboljših praksah zadolževanja in upravljanja kapitala za dolgoročno finančno varnost in stabilnost podjetja.

Vsako podjetje ima v kreditni pogodbi določeno, kolikšen mora biti delež kapitala za to, da ohrani kredit in pogoje iz kredita, in tudi, kje je zgornja meja deleža finančnega dolga. V kreditnih pogodbah imajo vsi določeno, da je delež finančnega dolga lahko 3- ali 4-kratnik EBIDTA, odvisno od dogovora z banko.

Jožko Peterlin: »Zdaj je zadnji čas, da v posojilnih pogodbah pogledate, kakšna je vaša finančna zaveza do banke in kaj se vam bo glede na posle dogajalo do konca leta.«

Pridobite znanje, ki vam bo omogočilo vzdrževati podjetje likvidno in dolgoročno stabilno!

Izognite se pastem finančnih tveganj

Vsak podjetnik se spopada z določenimi finančnimi tveganji, ki jih ni mogoče popolnoma odpraviti, lahko pa jih zmanjša. Na webinarju se boste naučili, kako predvideti in upravljati ta tveganja, od cen surovin in deviznih tečajev do sezonskih vplivov na likvidnost.

Jožko Peterlin: »Denar je likvidna stvar in je kot vrtnar – ko je suša, moraš zalivati, ko je mokro, moraš pač nekje zajeti, da boš zalival, ko bo suša.«

Zakaj je to pomembno? Ker finančna varnost ni stvar enkratne odločitve, ampak rezultat doslednega načrtovanja in obvladovanja tveganj. Pri finančnih tveganjih je ključno, da so izdatki skladni z načrtovanimi in uresničljivimi prejemki.

Varnost podjetja je v vaših rokah. Poskrbite, da bodo vaši poslovni koraki finančno preudarni.

Podjetja si finančno varnost oziroma kapitalsko ustreznost zagotovijo, če je njihova sestava virov financiranja (kapital, krediti, dobavitelji) likvidnostno skladna s sredstvi podjetja. Finančna varnost je v osnovi kapitalska ustreznost, ki je tudi po zakonu o finančnem poslovanju definirana, in izza te definicije stoji odškodninska odgovornost direktorja. Za finančno varnost in vire v podjetju skrbi direktor.

Vaša prihodnost je v znanju – ne zamudite priložnosti!

Vsak uspešen direktor se zaveda, da mora pri poslovanju imeti eno nogo na »plinu« in drugo na »zavori«. Če želite bolje razumeti, kako optimizirati svoje poslovne finance, obvladovati obratni kapital in izboljšati finančno stabilnost podjetja, oddajte prijavo na brezplačni webinar in pridobite konkretne napotke, kako vaše podjetje pripeljati do večje finančne varnosti in uspešnosti.