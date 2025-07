Carina Ndiaye: Nad svojimi ljudmi ne bom nikoli obupala

V nadaljevanju preberite:

Delala je za več humanitarnih organizacij, kot sta Speak Up Africa in Family Health International, trenutno pa Carina Ndiaye kot strokovnjakinja za organizacijski razvoj in vodenje projektov deluje pri mednarodni nevladni organizaciji Tostan. S Senegalko, ki je diplomirala iz mednarodnih odnosov in ženskih študij, na ameriški univerzi Howard pa doktorirala iz prava, smo se pogovarjali o opolnomočenju odmaknjenih podeželskih skupnosti in največjih izzivih, s katerimi se spopadajo. Mednje sodi tudi širjenje puščave, ki ima ogromen vpliv poljedelstvo, ribištvo, zdravje ljudi, njihove možnosti zaslužka in kulturo, saj je z naravo povezanih veliko njihovih animističnih praks.