Rekordna obdavčitev pogonskih goriv

Nadzorovane cene 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja bodo ostale še dva tedna nespremenjene, potem ko je država še drugič zapored opazno zvišala trošarine.

Liter bencina na črpalkah izven avtocest bo še naprej stal 1,514 evra, liter dizelskega goriva pa 1,528 evra. Za liter kurilnega olja bo treba prihodnja dva tedna odšteti 1,146 evra.

Trošarino za neosvinčeni bencin je vlada na današnji dopisni seji zvišala z 0,47588 evra na liter na 0,49693 evra na liter, za dizelsko gorivo z 0,45008 evra na liter na 0,47967 evra na liter in za kurilno olje z 0,18516 evra na liter na 0,21419 evra na liter. S tem sta dizelsko gorivo in kurilno olje dosegla rekordno obdavčitev. Pred tem je najvišja trošarina na dizelsko gorivo znašala 0,46703 evra, ki je bila v veljavi sredi maja 2020. To je bilo v času, ko je končna cena bencina in dizelskega goriva znašala en evro.

Država je letos trošarine na bencin zvišala za osem odstotkov, na dizelsko gorivo za 22 odstotkov, na kurilno olje pa kar za 85 odstotkov.

Najvišje dovoljene cene pogonskih goriv na črpalkah izven avtocest se oblikujejo v skladu z vladno uredbo vsaka dva tedna. Osnova izračuna cene je povprečna najvišje dnevna borzna vrednost pogonskega goriva v preteklih dveh tednih. Tej osnovi se doda še marža trgovcev. Ta lahko znaša največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Ceni se dodajo še davščine. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.

Hrvaška zvišala dovoljene marže

Podoben način izračuna cen ima tudi Hrvaška, kjer se bodo opolnoči prav tako spremenile najvišje dovoljene cene. Vlada naše južne sosede je zvišala dovoljene trošarine distributerjev za 0,03 evra. Hrvaška vlada odločitev utemeljuje, da zvišanja marž kupci ne bodo občutili, ker se tržne cene že štiri tedne nižajo. Bodo pa zvišane marže olajšale poslovanje malim distributerjem in zagotovile stabilnost oskrbe z naftnimi derivati, kljub izzivom na trgu.

S tem bo za liter 95-oktanskega goriva prihodnja dva tedna na Hrvaškem treba odšteti 1,53 evra, kar je en cen več kot danes. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena in znaša 1,41 evra za liter goriva. Ob tem moramo opozoriti, da nadzorovane cene veljajo le za osnovne vrste goriva. Cene premijskih goriv, enako kot v Sloveniji, tudi na Hrvaškem niso omejene.