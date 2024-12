Rekordna rast in nižje cene: JYSK praznuje uspešno poslovno leto

V poslovnem letu 2023/24 je JYSK na globalni ravni dosegel znatno rast EBIT v višini 4,43 milijarde DKK (594 milijonov EUR) in promet v višini 41,4 milijarde DKK (5,6 milijarde EUR). V istem obdobju se je EBIT JYSK-a v Sloveniji v primerjavi z lanskim letom povečal za 17,1 %, medtem ko se je njegov promet povečal za 7,5 %. JYSK je dodatno znižal cene več kot 50 odstotkov svojih najbolje prodajanih izdelkov in privabil rekordnih 11,9 milijona novih kupcev po vsem svetu.

Kljub negotovosti in padu inflacije potrošniki še naprej skrbno izbirajo, kje bodo porabili svoj denar. Zaradi kombinacije kakovosti in konkurenčnih cen ostaja JYSK njihova prva izbira pri nakupu okrasnih izdelkov in izdelkov za spanje.

»Rezultati za to poslovno leto so izjemni. Zahvaljujoč predanosti naših zaposlenih in njihovi osredotočenosti na kupce, smo podrli rekorde v prometu in pritegnili milijone novih kupcev. To je eno naših najboljših let,« je povedal Rami Jensen, predsednik in generalni direktor JYSK-a.

Investicije v širitev

V zadnjem letu je JYSK odprl 137 novih trgovin v Evropi in investiral v 489 projektov, povezanih s posodobitvijo obstoječih trgovin, vključno s selitvami, razširitvami in nadgradnjami trgovin po najnovejšem konceptu.

Da bi zadovoljil naraščajoče potrebe kupcev, JYSK gradi tudi dva nova, sodobna distribucijska centra na Nizozemskem in v Španiji.

Ambiciozni trajnostni cilji

V skladu s pariškim sporazumom je JYSK postavil jasne cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Do leta 2032 načrtuje zmanjšanje emisij pri lastnem delovanju za 50,4 % in zagotoviti, da bo 72,5 % dobaviteljev določilo svoje cilje in dobilo za njih odobritev pobude Science Based Targets, in sicer do konca poslovnega leta 2028.

»Trajnost je ključni del našega poslovanja. Želimo zmanjšati vpliv na okolje in našim kupcem zagotoviti trajnostne izdelke po dostopnih cenah,« je dejal Jensen.

Načrti za prihodnost

JYSK načrtuje nadaljnjo širitev, vključno z odprtjem svojih prvih trgovin zunaj Evrope, v Maroku, spomladi 2025. Sedanja strategija se zaključi v prihodnjem poslovnem letu, priprave na novo, ambiciozno strategijo pa že potekajo.

»Negotovost v maloprodaji je postala običajna. Naša moč je v prilagodljivosti in dolgoročnem načrtovanju, kar nam omogoča nadaljnjo rast,« je sklenil Jensen.

Skrb za ekipo kot ključ do uspeha Jyska v Sloveniji

Zavezanost zaposlenim ostaja v središču Jyskovih vrednot, saj so zadovoljstvo ekipe in kakovostne delovne razmere osnova za uspeh. V poslovnem letu 2023/24 je JYSK Slovenija zvišal zaposlenim v trgovinah plače za več kot 14 % in izplačal tudi bonuse v skupni vrednosti več kot 330.000 evrov. Poleg tega si nenehno prizadeva za strokovni razvoj in izobraževanje zaposlenih.

Da bi poudarili pomen in potrebo po ravnovesju med zasebnim in poslovnim življenjem, se je ob koncu preteklega poslovnega leta začel projekt Wellbeing – JYSK Life Club, s katerim podjetje zaposlenim zagotavlja podporo za telesno in duševno zdravje.

»Izobraževanja in aktivnosti v okviru tega programa dodatno motivirajo ekipo in ustvarjajo pozitivno in angažirano delovno vzdušje, saj želimo, da se vsak član naše ekipe počuti opolnomočen, cenjen in motiviran,« je povedala Vesna Kukić Lončarić, področna menedžerka za JYSK Slovenija, Hrvaška, BiH in Srbija, ter zaključila: »Ko vstopamo v leto 2025, ostajamo zavezani ciljem, zaradi katerih smo konkurenčni, odgovorni in prilagodljivi.«

JYSK na slovenskem trgu, poleg prenove obstoječih prostorov, ki sestavljajo mrežo 26 trgovin, vidi izjemne priložnosti za nadaljnji razvoj, zato v kratkem načrtuje odprtje nove trgovine v Litiji, za še večjo dostopnost svojim kupcem.

• EBIT se je povečal za 12 % in dosegel 594 mio EUR.

• Promet se je povečal za 7,6 % na 5,6 milijarde EUR.

Ključni rezultati za JYSK Slovenija 2023/24:

• EBIT se je povečal za 17,1 % in dosegel 7 mio EUR.

• Promet se je povečal za 7,5 % na 47,7 mio EUR.

