Revizija razpisa za prestrukturiranje regij ni pokazala nepravilnosti

Notranja revizija razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij ni pokazala večjih nepravilnosti, so pa bile zaznane določene pomanjkljivosti, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

Po objavi rezultatov razpisa za prestrukturiranje zasavske in savinjsko-šaleške regije ter razkritju, da je bilo največ denarja – 20 milijonov evrov – dodeljenega malima podjetjema VonPharma SI in Vital QI, ki imata istega ustanovitelja Tadeja Von Horvatha, je gospodarski minister Matjaž Han pozval k reviziji razpisa. Tega preiskujejo kriminalisti, Spirit pa je razpis razveljavil.

Pomanjkljivosti so, da pogodba med ministrstvom in Spiritom ne kaže dejanskega stanja delitve delovnih nalog pri pripravi javnega razpisa, da razpisna dokumentacija ni bila objavljena isti dan, kot je bil objavljen javni razpis, da so bili pozivi k dopolnitvi vlog in seznanitev prijaviteljev z odobritvijo sredstev izvedeni kasneje, kot je določeno v razpisu, in da bi morala komisija pri določenih vprašanjih zahtevati dodatna pojasnila prijaviteljev.

Predvsem je opozorjeno, da naj bodo pri pripravi javnega razpisa, s katerim se podpirajo večje investicije in gospodarsko prestrukturiranje regij, določeni taki pogoji za prijavitelje, ki realno omogočajo izvedbo operacije, ki bo tudi dolgoročno živela v regiji in bo nosilka napredka. Obe regionalni razvojni agenciji, ki sta bili vključeni v pripravo razpisnih pogojev, sta se zavzemali za čim ohlapnejše pogoje za prijavitelje.

Han je povedal: »Zaradi velikega nezaupanja javnosti v izvedbo tega razpisa menim, da je bilo prav, da smo razpis razveljavili. To seveda ne pomeni, da ne bomo podprli vseh dobrih projektov za razvoj v premogovnih regijah. Bomo pa pri novih razpisih absolutno upoštevali tako smernice kot izsledke revizije in tako odpravili zaznane pomanjkljivosti.«

Spirit je iz sklada za pravični prehod za savinjsko-šaleško premogovno regijo odobril 52,5 milijona evrov 15 podjetjem in 30,5 milijona evrov devetim zasavskim družbam. Kot rečeno, je omenjeni razpis nato razveljavil.