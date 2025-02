KPK ovrgla očitke zoper Švagana v aferi Spirit

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila postopka, ki sta se nanašala na anonimne očitke o nepravilnostih pri podelitvi sredstev podjetju Skitti na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport januarja 2025 in prodajo zemljišča v Ekonomsko-poslovni coni Kisovec II. Po aferi je odstopil direktor javne agencije za spodbujanje investicij Spirit Rok Capl, minister za gospodarstvo Matjaž Han pa je odredil nadzor nad razdeljevanjem denarja. S primerom so bile povezane tudi anonimni očitki, da je z lobiranjem pomagal tudi župan ob Savi Zagorja Matjaž Švagan.

Švagan je ob zaključitvi preiskave KPK poudaril, da je pri svojem delu vedno deloval v skladu z zakonodajo, transparentno in z namenom uresničevanja interesov občank in občanov ter celotne občine. Spomnil je tudi, da sta omenjeni odločitvi KPK jasen pokazatelj, da so bile anonimne prijave zgolj del političnih iger in poskusov osebne diskreditacije, ki ne temeljijo na dejstvih.

Kot izhaja iz mesečnega poročila o delu KPK v januarju 2025, objavljenega prejšnji teden, je komisija zavrgla očitke o sumih vpletenosti in nepravilnostih župana občine Zagorje ob Savi ter o njegovem vplivu na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: »Komisija je avgusta 2024 prejela prijavo, ki se je nanaša na podelitev sredstev podjetju Skitti iz naslova javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024 –2027 ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Iz prijave so izhajali očitki o sumih nepravilnosti župana občine Zagorje ob Savi, ki naj bi z namenom prirejanja javnega razpisa vplival na MGTŠ ter razkrival informacije iz razpisa. V predhodnem preizkusu je komisija pridobila pojasnila MGTŠ in župana. Na podlagi pridobljenih informacij ni mogla potrditi očitkov iz prijave, zato je postopek zaključila,« je KPK zapisala v poročilu.

Prav tako je KPK zavrgla postopek glede domnevnih nepravilnosti župana Švagana pri prodaji zemljišča v EPC Kisovec II. Kot je poročal portal Finance 11. februarja, je KPK v letu 2023 prijela prijavo, »ki se je nanašala na prodajo omenjenega zemljišča podjetju Skitti, pri čemer naj bi po navedbah iz prijave prišlo do oškodovanja proračuna in podkupovanja.« Navedli so odgovor KPK, da je komisija opravila nadzor nad premoženjskim stanjem župana Zagorja ob Savi, v katerem ni potrdila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek zaključila.