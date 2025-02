Spirit je razveljavil razpis za prestrukturiranje premogovnih regij

Agencija Spirit bo danes v Uradnem listu objavila sklep o razveljavitvi javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski ter savinjsko-šaleški premogovni regiji. Nov javni razpis bodo predvidoma pripravili v treh mesecih, so sporočili iz Spirita.

Razveljavitev razpisa je posledica poziva ministra Matjaža Hana, na podlagi česar je ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj spremenilo odločitev o podpori, ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa, financiranega iz evropskih kohezijskih sredstev, so sporočili iz Spirita.

Spirit je iz sklada za pravični prehod za savinjsko-šaleško premogovno regijo odobril 52,5 milijona evrov za 15 podjetij in 30,5 milijona evrov devetim zasavskim družbam. Ker so pri razpisu nastale domnevne nepravilnosti, je Han odredil nadzor nad razdeljevanjem denarja, razpis pa preiskujejo tudi kriminalisti. Spirit je namreč tožilstvu naznanil sum storitve kaznivega dejanja. Na omenjenem razpisu je bilo največ denarja – 20 milijonov evrov – dodeljenega zelo majhnima podjetjema VonPharma SI in Vital QI, ki pa imata istega ustanovitelja Tadeja Von Horvatha, ta je tik pred razpisom eno družbo prenesel na drugega lastnika in tako zabrisal povezavo.

Zaradi spornega razpisa je tudi odstopil direktor Spirita Rok Capl, agencijo pa vodi v. d. direktorja Tamara Zajec Balažič. Ta je dejala: »Na agenciji bomo sprejeli različne ukrepe, s katerimi bomo vzpostavili okolje, ki bo omogočalo večjo preglednost pri porabi javnih sredstev. S tem bomo naše poslovanje in zaupanje v delo agencije dvignili na višjo raven in zagotovili, da bodo postopki dodeljevanja javnih sredstev potekali na transparenten, pravičen in gospodaren način.«