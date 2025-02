Matjaž Han predlagal razveljavitev spornega razpisa za pravični prehod

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je predlagal razveljavitev razpisa za spodbujanje investicij v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji, ki ga preiskujejo kriminalisti in ki je z vrha agencije Spirit odnesel direktorja Roka Capla. Vlada je namesto njega za vršilko dolžnosti direktorice imenovala Tamaro Zajec Balažič.

Matjaž Han je zaradi spoznanj in okoliščin pri izvedbi javnega razpisa javni agenciji Spirit včeraj predlagal razveljavitev javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji, so po seji vlade sporočili z urada za komuniciranje.

Spirit je iz sklada za pravični prehod za savinjsko-šaleško premogovno regijo odobril 52,5 milijona evrov za 15 podjetij in 30,5 milijona evrov devetim zasavskim družbam. Ker so se pri razpisu pojavile domnevne nepravilnosti, je Han odredil nadzor nad razdeljevanjem denarja, razpis pa preiskujejo tudi kriminalisti. Spirit je namreč tožilstvu naznanil sum storitve kaznivega dejanja. »Tožilstvo se je hitro odzvalo in na agencijo napotilo kriminaliste, da bi pridobili informacije in dokumentacijo za izvedbo preiskave, v okviru katere se opravljajo tudi potrebni razgovori z zaposlenimi.«

Zaradi domnevnih nepravilnosti pri razpisu, iz katerega še ni bilo črpanega denarja, je odstop ponudil direktor Rok Capl. Vlada ga je danes razrešila in za vršilko dolžnosti direktorice za največ šest mesecev imenovala dosedanjo namestnico direktorja Tamaro Zajec Balažič. Ta je bila doslej na agenciji odgovorna za strategijo, digitalizacijo in internacionalizacijo, pri postopkih izvajanja javnih razpisov doslej ni sodelovala.

Tamara Zajec Balažič ima več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega več kot deset let z vodenjem velikih timov, vodenjem projektov, mednarodnim sodelovanjem in strateškim svetovanjem, so sporočili po seji vlade. Delovala je v svetovalnih družbah EY Parthenon, Kearney ter domačih in tujih finančnih institucijah, predvsem na področjih upravljanja kadrov, organizacijskih in digitalnih transformacij, optimizacije procesov in oblikovanja strategij. Po izobrazbi je magistrica socialnih in ekonomskih znanosti (Ekonomska univerza na Dunaju).