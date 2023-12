Revizorji bodo pregledali posle Hajdinjakove uprave

Slovenski državni holding (SDH) je vložil zahtevo za sklic skupščine Darsa, na kateri bi lastnik potrdil izvedbo posebne revizije za preveritev vodenja posameznih poslov avtocestnega upravljavca od začetka leta 2019 do konca letošnjega leta. Osredotočili se bodo torej predvsem na posle iz časa, ko je Dars vodil Valentin Hajdinjak.

SDH je v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri poslovanju Darsa konec oktobra napovedal izvedbo revizije, za kar je potreben skupščinski sklep. Dodatno SDH od revizorja pričakuje, da glede na izsledke pregledov poslov poda tudi priporočila za izboljšanje procesov. Konkurenčni postopek izbora posebnega revizorja bo izvedel Dars, SDH pa bo v vlogi edinega delničarja zagotovil neodvisnost in preglednost postopka. Izbranega revizorja bo skupščina imenovala po uspešno zaključenem postopku izbora, so sporočili z državnega upravljavca.

Kaj bodo pregledali revizorji

SDH našteva več poslov za revizorsko preiskavo. Revizorji bodo tako pregledali vse gradnje in storitve, povezane z nepremičninami v gradnji, katerih vrednost je v obravnavanem obdobju presegala tri milijone evrov pri gradbenih poslih oziroma milijon evrov pri storitvah. Revizor bo moral preveriti posle z vidika poslovne potrebnosti, ekonomske upravičenosti in transparentnosti, morebitno prilagajanje razpisnih pogojev določenemu ponudniku oziroma drugačno omejevanje konkurence, morebitna plačila neupravičeno zaračunanih zneskov, sklepanje aneksov ter posle z vidika sumov omejevanja konkurence na strani ponudnikov.

Revizorji bodo pregledali tudi nakupe zemljišč in opreme ter naročila storitev vzdrževanja osnovnih sredstev nad pol milijona evrov ter naročila intelektualnih in osebnih storitev nad 100.000 evrov.

Na podlagi ugotovitev posebne revizije bo SDH po potrebi sprejemal nadaljnje upravljavske ukrepe, so še sporočili z državnega holdinga.

Hajdinjakov mandat pod lupo

Pregledali bodo torej posle iz časa mandata Valentina Hajdinjaka ter delno iz mandatov njegovega predhodnika Tomaža Vidica in naslednika Davida Skornška. Vidic je namreč vodil Dars do julija 2020, ko je vodenje v času prejšnje vlade Janeza Janše prevzel nekdanji podpredsednik NSi. Ta je moral Dars zapustiti pred enim mesecem, nadzorni svet pa je na njegov položaj za šest mesecev imenoval dotedanjega člana uprave za finance Davida Skornška.

Spomnimo, POP TV je konec oktobra poročal o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom in sumu kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke. Na Darsu so nepravilnosti zanikali, naposled pa se je moral z vrha Darsa posloviti dotedanji predsednik uprave.

»Letos sem dobil več namigov, da bi bilo dobro, če bi se umaknil. Ker tega nisem storil, so očitno skovali medijski konstrukt proti meni,« je v odzivu na svoj odstop z vrha Darsa dejal Hajdinjak: »Krivdna razrešitev, ki je bila na mizi, je bila golo izsiljevanje. Prepričan sem, da bi na sodišču lahko dokazal njeno neutemeljenost. Vendar se teh iger ne grem. Obsojam čudne prakse, ki so se jih v zadnjih časih šli predsednik nadzornega sveta in nekateri člani uprave, ki nimajo nobene povezave z modernim korporacijskim upravljanjem slovenskih družb.«

Predsednik Darsovega nadzornega sveta Andrej Šušteršič je zatem zavrnil navedbe Hajdinjaka o izsiljevanju. Kot ga je bilo razumeti, so mu očitali postopkovno napačno ravnanje po tem, ko je zaznal domnevne nepravilnosti. Hajdinjak bi moral, ko je prejel klic direktorja ene od gospodarskih družb v Ljubljani, da mu nekdo ponuja petodstotno provizijo, ukrepati takoj. Seznaniti bi moral vse člane uprave in nadzornega sveta, pa jih ni, je dejal Šušteršič. Hajdinjak je sicer v torek pojasnil, da je dogodek prijavil službi za korporativno varnost, Šušteršič pa mu je očital, da je to storil ustno. »Nobenega zapisa ni, da je bila služba o tem obveščena,« je dejal.