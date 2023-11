Novi šef Darsa bo na SDH pojasnil razčiščevanje poslov z avtovleko

V Slovenskem državnem holdingu (SDH) se bodo v petek ločeno sestali s predstavniki uprave in nadzornega sveta Darsa, kjer bodo podrobneje pojasnili izvedene in načrtovane aktivnosti glede poslov z avtovleko in razpisom za dobavo specialnih strojev. V SDH odstopa predsednika uprave Valentina Hajdinjaka ne komentirajo.

Valentin Hajdinjak je nadzornemu svetu v ponedeljek podal odstop z mesta predsednika uprave Darsa, ki so ga nadzorniki sprejeli. Nadzorni svet je za predsednika uprave upravljavca avtocest za šest mesecev imenoval Davida Skornška, dosedanjega člana uprave Darsa, pristojnega za finance in računovodstvo. »Kadrovskih zadev oziroma odločitev družbe Dars ne moremo komentirati, saj sta tako nadzorni svet kot tudi uprava avtonomna organa, ki samostojno in neodvisno sprejemata svoje odločitve,« so glede tega sporočili s SDH.

V tem do jutri pričakujejo poročilo nadzornega sveta in uprave Darsa o izvajanju vseh ukrepov, ki so jih določili na sestanku 25. oktobra. Spomnimo, SDH je nadzornike in upravo na tem sestanku pozval k več ukrepom. Uprava naj tako presodi ravnanja vodilnih in drugih zaposlenih v družbi v zvezi z očitanimi nepravilnostmi ter v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepa. Pripravi se analiza lastnega izvajanja avtovleke za odvoz vozil in se v primeru poslovno-ekonomske upravičenosti čim prej uvede. Nadzorni svet začasno določi nižjo vrednostno mejo in določi dodatne vrste poslov, h katerim mora podajati vnaprejšnje soglasje. Izvede se natančni pregled in kritično ovrednotenje obstoječih procesov nabave in investicij v družbi, s poudarkom na obvladovanju korupcijskih in drugih integritetnih tveganj, ter se z ustreznimi ukrepi nemudoma izboljšajo procesi.

Izvedene in načrtovane ukrepe bodo člani uprave in nadzorniki Darsa podrobneje predstavili upravi SDH v petek.