Revoz znova stoji

V avtomobilski tovarni Revoz so morali zaradi neredne dobave elektronskih sestavnih delov, ki jih vgrajujejo v Renaultova vozila, v začetku tedna znova zaustaviti proizvodnjo.

Kot je za STA povedal prvi mož Revozovega sindikata Slavko Pungeršič, jo bodo nadaljevali prihodnji teden, za omenjeno težavo pa poskušajo v tej novomeški tovarni najti dolgoročne rešitve. Po njegovih besedah so za nadaljevanje odprte vse možnosti. Drugih informacij sicer nimajo, proizvodnjo pa lahko zaradi nerednih dobav vnaprej načrtujejo le za približno dva tedna. Glede bojazni, da bi se v Renaultovem vodstvu glede Revoza odločili za najslabšo možno rešitev, je še dejal, da so možne oziroma odprte vse rešitve.

»O obetih za prihodnost ne moremo dati konkretnih informacij, saj je trenutna situacija zelo negotova predvsem zaradi preskrbe s polprevodniki in globalnega prestrukturiranja avtomobilske industrije. Odgovor, ki smo ga prejeli od matičnega podjetja glede prihodnosti proizvodnje v Novem mestu, je, da nobena odločitev še ni bila sprejeta«, nam je iz Revoza odgovorila predstavnica za medije Nevenka Bašek Zildžović

Naj spomnimo, da Slovenija in Revoz nista bila ne tako ne drugače omenjena v lanski obširni predstavitvi prihodnje modelske in proizvodne strategije Renaulution, ki jo je medijem posredoval Renaultov prvi mož Luca de Meo.

Zaradi krčenja proizvodnje so sicer v Revozu v začetku meseca prešli na zgolj eno proizvodno izmeno, število zaposlenih bodo zmanjšali za 450 ljudi, to bo po lanskem novembru že drugo veliko zmanjšanje. Delovanje v le eni izmeni, ki pomeni 330 izdelanih avtomobilov na dan, za avtomobilsko tovarno oziroma njenega lastnika dolgoročno pač ni donosno.

Revoz je sicer pred kratkim prenehal izdelovati model smartfour v električni izvedbi, s tem so končali projekt Edison v okviru partnerstva z nemškim Daimlerjem, ena od njegovih znamk je namreč Smart.

V proizvodnji so zdaj renault twingo s klasičnim pogonom in kot električna izvedba ter renault clio z bencinskim motorjem. Clio sicer v večjih količinah izdelujejo še v Turčiji, twingo le v Novem mestu. Twingova proizvodnja je predvidena do leta 2024, kot je sredi lanskega leta za enega francoskih medijev dejal Luca De Meo, twingo ne bo imel naslednika.

Tovarna Revoz, ki jo po odhodu Ozkana Kaana od začeta leta vodi dolgoletni direktor proizvodnje Jože Bele, je lani izdelala 96.000 avtomobilov, kar je bilo 31 odstotkov manj kot v letu prej. To je bilo tudi mnogo manj od res dobrih proizvodnih časov, ko so na leto izdelali okoli 200.000 vozil.