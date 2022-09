Rusijo bi najbolj bolel padec cen nafte

V nadaljevanju preberite:

Do uveljavitve embarga na rusko nafto je še slabe tri mesece, po podatkih Bloomberga pa evropske rafinerije iz Rusije nafto še vedno dobavljajo in so v poletnih mesecih celo povečale nabave. Bo Evropi uspelo ustaviti nakupe nafte v Rusiji? Kakšen bodo posledice? Kako načrtovani embargo vpliva na cene surove nafte?