Ruske zime si letos ne moremo privoščiti

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je premier Robert Golob optimističen glede letošnje preskrbe Evrope s plinom, je zadostna oskrba za zdaj še zelo negotova. Po eni strani je Slovenija med državami, ki so bile do letos skoraj popolnoma odvisne od uvoza iz Rusije, in za zdaj ni (javno) znano, kako bi bilo mogoče nadomestiti morebitni izpad. A tudi Evropa še zdaleč ni rešila zimske preskrbe, čeprav so skladišča plina več kot 75-odstotno zasedena in iz Rusije v poletnih mesecih uvozi le dobro desetino. Zakaj se Evropa torej tako močno boji zime, če pa je sedanja odvisnost od Rusije majhna?