S pravno združitvijo NKBM in SKB nekaj sprememb za komitente

Z današnjim dnem bo zaključena pravna združitev bank SKB in Nova KBM, ki sta v lasti madžarske skupine OTP. V petek bo nato zaživela združena OTP banka, ki bo imela sedež v Ljubljani. Operativna združitev bo izpeljana do 2. septembra.

Po pravni združitvi bodo sledili še zadnji koraki operativnega združevanja bančnih ustanov. Za zagotovitev enovitega poslovanja in ponudbe združene banke bo treba poenotiti tudi informacijsko podporo. Ta proces bo potekal od 30. avgusta od 12. ure do 2. septembra do 8. ure. V tem času ne bodo na voljo vse storitve obeh bank, o čemer sta banki že izdatno obveščali komitente.

Kot smo poročali, bo to največ sprememb prineslo strankam SKB, tako fizičnim kot pravnim osebam, saj bodo s 1. septembrom letos dobile novo številko osebnega računa pri banki in novo bančno kartico. Nekaj manj kot 200.000 strank bo od začetka prihodnjega meseca lahko storitve urejalo tudi v poslovalnicah NKBM, prav tako bodo lahko uporabljale njene spletne in mobilne storitve. SKB je stranke že junija obvestila o spremembah. Kot so nam pojasnili takrat, bo poslovanje z obstoječo številko SKB predvidoma mogoče le še do 30. novembra, zato v banki stranke prosijo, da o novi številki obvestijo »delodajalca ter morebitne druge plačnike in prejemnike SEPA direktnih obremenitev«.

O novi številki računa pa ne bo treba obvestiti finančne uprave. Banki bosta namreč sami poskrbeli za posredovanje novih številk plačilnih računov v register transakcijskih računov, ki ga upravlja Ajpes. Finančna uprava bo nato prejela te podatke neposredno iz omenjenega registra, kar pomeni, da komitentom ni treba samostojno obveščati Fursa o spremembah.