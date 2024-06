Zelena luč za združitev NKBM in SKB

Evropska centralna banka in Banka Slovenije sta izdali dovoljenji za združitev Nove KBM in SKB banke v eno pravno entiteto, so sporočili iz mariborske banke. Pravna združitev bank je tako predvidena za 22. avgust 2024, naslednji dan pa se bo združena banka preimenovala v OTP banko.

Proces združevanja omenjenih dveh bank, ki sta v lasti madžarske OTP, teče od lanskega februarja. »Cilj njunega povezovanja je oblikovanje vodilne finančne institucije v državi, ki bo tako na področju poslovanja s prebivalstvom kot z gospodarskimi družbami zagotavljala visokokakovostne bančne storitve in produkte s še večjo dodano vrednostjo,« navajajo v NKBM.

Kot smo poročali, združitev prinaša pomembne spremembe predvsem za stranke SKB banke, ki bodo predvidoma 1. septembra letos dobile nove osebne bančne račune. Obe banki sta že pričeli obveščati stranke, v prihajajočem obdobju pa načrtujejo še številna dodatna obvestila in napotke, vse z namenom, da bo prehod v združeno banko za stranke čim bolj preprost in nemoteč.