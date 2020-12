Sava Re išče prevzemne tarče v regiji

V nadaljevanju preberite:

Načrt Zavarovalne skupine Sava za prihodnje leto temelji na jesenskih napovedih za rast BDP po državah in na pričakovanih relativno stabilnih in manj volatilnih finančnih trgih kot v iztekajočem se letu. Kaj to pomeni za poslovanje druge največje zavarovalne skupine v Sloveniji? Je Sava Re letos dosegla svoje načrte?