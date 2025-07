V nadaljevanju preberite:

V nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost Si-Cert opozarjajo na vse več zavajajočih oglasov na Metinih družbenih omrežjih. Tako se je pred dnevi na facebooku pojavila lažna spletna stran, ki ponuja brezplačni javni prevoz za prebivalce Ljubljane in okolice. Kako torej ravnati v primerih, ko je uporabnik že posredoval svoje podatke? In kaj o novi prevari pravijo v družbi LPP in centru Si-Cert?