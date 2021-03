Sava re z desetino višjim dobičkom

V nadaljevanju preberite:

Zavarovalna skupina Sava je predstavila nerevidirane rezultate poslovanja. Kaj je vplivalo na poslovanje in kako? Kje je Savi Re uspelo povečati premije in kje je utrpela večjo škodo? Vpliv epidemije zavarovalnicam ni zgolj povzročal težav, tudi škode so v nekaterih segmentih upadle.