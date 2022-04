Sberbank preimenovana v N Banko, ima nov nadzorni svet

Po tem, ko je NLB v začetku marca kupila slovensko vejo Sberbank in v celoti prevzela njeno poslovanje s komitenti, je Sberbank z včerajšnjo odločitvijo skupščine delničarjev dobila nov statut in se tudi uradno preimenovala v N Banko, d. d. Banka je dobila tudi novo, modro podobo. Novo ime bo veljalo do integracije banke v skupino NLB.

Skupščina se je pri tem tudi seznanila s prenehanjem funkcije dosedanjih petih članov nadzornega sveta banke ter za štiriletni mandat imenovala nove člane: Andreja Lasiča, Vesno Vodopivec, Uršulo Kovačič Košak, Igorja Zalarja in Damirja Kudra. Vsi so zaposleni v NLB. Nadzorni svet je sicer šestčlanski, v njem ostaja članica Nataša Pukl.

Novoimenovani nadzorni svet je na konstitutivni seji za predsednika imenoval Andreja Lasiča, ki ocenjuje, da so s spremembo statuta in imenovanjem novih nadzornikov postavljeni temelji za začetek pospešene integracije banke v NLB. »Prva prioriteta je, da stranke poslujejo, kot so vajene, s čim manj spremembami in da ohranimo najvišji možen nivo njihovega zadovoljstva, hkrati pa jim čim prej ponudimo v uporabo vse storitve in produkte, ki jih dodatno omogoča NLB.«