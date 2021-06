Sberbank z novo kreditno kartico za podjetnike

Kot prva banka v Sloveniji ponuja kreditno kartico Ide@l Mastercard Business , ki omogoča revolving funkcionalnost in obročno plačilo transakcij, opravljenih na vseh prodajnih mestih, ki sprejemajo Mastercard.S kartico boste lahko plačevali doma, v tujini in po spletu na več kot 53 milijonih prodajnih mestih Mastercard ter dvigovali gotovino na bankomatih in bančnih okencih z oznako Mastercard, ki to storitev omogočajo. Kartica omogoča varno, hitro in preprosto brezstično plačevanje.Novaje namenjena obstoječim in novim komitentom. Še zlasti tistim, ki si želijo hitro in enostavno razpolaganje s finančnimi sredstvi, da imajo »kredit vedno pri roki« in so jim odveč pogoste formalnosti na bankah za financiranje nižjih vrednosti.Kreditna kartica Ide@l Mastercard Business omogoča imetnikom enostavno(npr. računalniška in programska oprema, mobilni telefoni, tablični računalniki, oprema poslovnih prostorov, kupljena pri trgovcih, druga strojna oprema, potrebna za opravljanje dejavnosti itd.).Kartica je idealna tudi. Zlasti obrtniki se večkrat znajdejo v položaju, ko v zelo kratkem času potrebujejo sredstva za nakup potrebnega materiala za izvedbo obrtniških del za naročnike (npr. sanitarna oprema, talne obloge, gradbeni material itd., ki ga mora imetnik kartice kupiti in financirati vnaprej, naročnik pa mu plača po opravljenih delih). Tudi financiranje službenih poti, udeležbe na izobraževanjih, seminarjih, hotelskih nastanitev, servisov vozil so stroški, ki niso vedno načrtovani in nas lahko neprijetno presenetijo. Prav tako vam kartica omogočaz enostavnim prenosom sredstev na poslovni transakcijski račun.vsebuje okvirni limit, ki se sprošča sorazmerno z vašimi plačili.omogoča, da mesečno poravnavate le 10 % vrednosti izkoriščenega limita kartice iz transakcij, ki niso spremenjene v obročna plačila.omogoča plačilo posamezne transakcije na do vključno 36 obrokov. Nakupe od vključno 100 EUR lahko spremenite v najmanj dva obroka (minimalni obrok znaša 50 EUR). Ob plačilu s kartico prejmete SMS, s povratnim SMS-sporočilom pa lahko sporočite želeno število obrokov.Kreditna karticaima vključeno brezplačno SMS-obveščanje, s katero boste obveščeni o transakcijah, stanju limita na kartici in obrokih. Poslovni subjekt ima lahko izdanih več kartic. Do kartice pridete z obiskom Sberbank Centra za financiranje mikropodjetništva v Ljubljani ali podružnicah Sberbank.Naročnik oglasne vsebine je Sberbank