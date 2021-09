Se je sojenje začelo goljufinji ali le propadli vizionarki?

V nadaljevanju preberite:

Pisalo se je leto 2003, ko je falirana 19-letna študentka Elizabeth Holmes zapustila Standford in ustanovila podjetje Theranos z vizijo, da bo zahtevne krvne preiskave lahko opravila le z odvzemom nekaj kapljic krvi in v zelo kratkem času.

Potencial revolucionarne tehnologije, ki jo je Holmesova, kot se je izkazalo pozneje, bolj kot tehnološko razvijala zgolj uspešno marketinško promovirala, je poskrbel, da so v njen objem padali tako investitorji kot vplivni posamezniki iz sveta politike.