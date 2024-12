Sklad Invera Equity Partners vložil v družbo Entrio

Investicijski sklad Invera Equity Partners je v hrvaško družbo za prodajo vstopnic Entrio, ki deluje tudi na slovenskem trgu, investiral več kot devet milijonov evrov.

Ustanovitelj in izvršni direktor platforme Entrio Berislav Marszalek je ob realizaciji investicije povedal: »Sodelovanje z Invera Equity Partners bo prineslo pomembno rast platforme Entrio v vseh segmentih poslovanja, krepitev položaja na obstoječih trgih in odpiranje novih tujih trgov. S pomočjo naložbe bomo razvijali nove produkte in storitve, usmerjene v povečanje prodajnih rezultatov naših organizatorjev dogodkov ter personalizirano ponudbo ustreznih dogodkov za kupce vstopnic. Osredotočili se bomo na segment največjih koncertov, pa tudi na segment športa, gledališč, konferenc, muzejev in atrakcij.« Entrio, ki je bila ustanovljena leta 2011, deluje na Hrvaškem, v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini.

Vodja naložb Invera Equity Partners Denis Sabolović je povedal, da bodo Entrio podprli pri nadaljnji rasti in razvoju: »To je naša četrta naložba, poleg Muzeja iluzij, Marlesa in Kompareja. Entrio ima skupni imenovalec s preostalim našim portfeljem kot močno B2C blagovno znamko z izjemnim potencialom za rast, kar je eno od naših strokovnih področij. Naše izkušnje pri prilagajanju tovrstnih konceptov so že prinesle odlične rezultate pri obstoječih naložbah; enak rezultat pričakujemo tudi pri platformi Entrio.«