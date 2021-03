Skok cen surovin draži gradnjo

V nadaljevanju preberite:

Zaradi višjih cen surovin in motenj v dobavah se dražijo nekateri gradbeni materiali, predvsem vodovodne in kanalizacijske cevi ter armaturno železo pa tudi opečni in cementni izdelki, keramika in bitumenski proizvodi. To je težava za nekatera gradbena in komunalna podjetja, ki že imajo sklenjene pogodbe za projekte, zaradi napovedane dražje gradnje pa tudi za investitorje.



Preberite, kaj so razlogi za višje cene, kakšne so povprečne višje cene posameznih izdelkov, s kakšnimi težavami se spopadajo gradbena in komunalna podjetja ter kakšne so napovedi analitikov glede gibanja cen surovin letos in prihodnje leto.