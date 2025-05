Bančna velikanka v prvem četrtletju z rekordnimi rezultati

Mednarodna bančna skupina UniCredit je v letošnjih prvih treh mesecih povečala neto dobiček za dobrih osem odstotkov na 2,8 milijarde evrov. Glavni vzrok za to je povečanje provizij, s katerim so več kot nadomestili sicer načrtovani padec obrestnih prihodkov ob znižanju obrestnih mer ECB, so sporočili iz banke s sedežem v Milanu.

To je najboljše četrtletje v zgodovini in že 17. zaporedno četrtletje z rastjo dobička, je pri tem povedal glavni izvršni direktor skupine Andrea Orcel. UniCredit je pri tem marca pridobil tudi dovoljenje Evropske centralne banke za povečanje deleža v nemški Commerzbank na 29,9 odstotka.

UniCredit banka v Sloveniji je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 12 milijonov evrov dobička pred davki. To je sicer za slabo tretjino manj kot v primerljivem času lani, glavni vzrok za to pa je zmanjšanje obrestnih prihodkov s 27 na 22 milijonov evrov, še izhaja iz podatkov, objavljenih na spletu.