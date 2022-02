Slovenci lovijo val rekordno nizkih obrestnih mer

V nadaljevanju preberite:

Obseg stanovanjskih posojil je rekorden. Bančni komitenti so lani največ do zdaj povpraševali po stanovanjskih kreditih, banke so jih največ doslej odobrile. Kakšna je rast stanovanjskih posojil glede na prejšnja leta in glede na druge evrske države? Zakaj obseg kreditov raste in zakaj bi lahko rasel še bolj? Kaj se bo dogajalo z obresti? Kaj glede višjih obresti pravijo v bankah?