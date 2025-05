Slovenija in Uzbekistan odločena, da okrepita gospodarsko sodelovanje

Predsednik Uzbekistana Šavkat Miromonovič Mirzijojev se bo v četrtek, 22. maja, srečal s predsednico Slovenije Natašo Pirc Musar. Hkrati z visokim obiskom bo v Grand Hotelu Union slovensko-uzbeški forum. Priložnosti za okrepitev poslovnih vezi bo veliko. Slovenija in Uzbekistan bosta sicer praznovala 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih stikov.

Uzbekistan z glavnim mestom Taškent je azijska rastoča država, ki je nastala po razpadu nekdanje Sovjetske zveze. Nekaj poslovnih povezav s to državo je že vzpostavljenih, zanimanje za Uzbekistan pa se je v Sloveniji povečalo, ko je Srečko Katanec prevzel vodenje njihove reprezentance in jih popeljal na rob uvrstitve na svetovno prvenstvo v nogometu. Katanec je sicer zaradi bolezni kot selektor odstopil.

Krka ima predstavništvo v Taškentu

Leta 2024 je blagovna menjava med državama dosegla 120,5 milijona evrov, kar pomeni 17-odstotno rast v primerjavi z letom prej, Slovenija pa ima trgovinski presežek. Med podjetji, ki so na tem trgu prisotni, je tudi Krka. Dobra pozicija izhaja še iz časov Sovjetske zveze, poslovanje pa so v zadnjih letih tam še nadgradili. »Krka je svoje predstavništvo v Taškentu odprla leta 2003, Krkini izdelki pa so bili v Uzbekistanu prisotni že veliko prej. Ekipa je rasla in se postopno razvijala. Z močno prisotnostjo na trgu ter s stalnim povečevanjem ponudbe izdelkov smo pridobili zaupanje strokovne javnosti. Krka velja za zanesljivega dobavitelja sodobnih generičnih zdravil, ki dosegajo najvišje evropske standarde kakovosti. V preteklih letih je ohranila položaj vodilnega proizvajalca zdravil tako med generičnimi kot originatorskimi podjetji,« sporočajo na spletni strani Krke.

INFOGRAFIKA: Delo

Priložnosti za posel je še več

V Ljubljani bo potekal poslovni forum, v sklopu dogodka bodo organizirana srečanja B2B, predstavitve poslovnega in investicijskega okolja ter plenarni del s pozdravnimi nagovori visokih gostov. V uzbeški delegaciji bodo podjetja iz farmacije, zdravstva, elektrotehnike, gradbeništva, kemijske industrije, kmetijstva in turizma, na vabilu navaja agencija Spirit. Odločnost obeh držav, da okrepita gospodarsko sodelovanje, potrjuje že podpisani sporazum o gospodarskem sodelovanju leta 2023, ob prihajajočem predsedniškem obisku pa je predviden tudi podpis memoranduma o sodelovanju v turizmu. Država je za Slovence sicer zelo zanimiva kot turistična destinacija z bogato zgodovino in kulturo.

Uzbekistan ima 37,5 milijona prebivalcev in veliko investira v razvoj, zato je veliko priložnosti tudi v gradbeništvu. Ta azijska država veleposlaništva v Sloveniji nima, pokrivajo nas iz Budimpešte. Negovanje odnosov z Uzbekistanom je sicer treba razumeti kot del širšega projekta iskanja trgovinskih vezi z državami, ki niso tradicionalne partnerice, bi pa bilo dobro z njimi vzpostaviti platformo za sodelovanje.

Uzbekistan po poti reform

Pod vodstvom predsednika Šavkata Miromonoviča Mirzijojeva se je Uzbekistan lotil obsežnih reform, ki so preoblikovale politično, gospodarsko in družbeno krajino države, sporočajo iz Uzbekistana. Te reforme so vključevale liberalizacijo gospodarstva, krepitev človekovih pravic, spodbujanje enakosti spolov in krepitev civilne družbe. Takšne preobrazbene spremembe niso samo izboljšale kakovosti življenja uzbekistanskih državljanov, ampak so državo postavile tudi kot zanesljivega in v prihodnost usmerjenega partnerja na mednarodnem prizorišču. »Ker Uzbekistan nadaljuje pot postopnih reform, je njegovo partnerstvo s Slovenijo dokaz obojestranskih koristi sodelovanja, ki temelji na skupnih vrednotah in težnjah. Pričakuje se, da bo prihodnji predsedniški obisk to partnerstvo še utrdil ter odprl nove poti za sodelovanje in prispevanje k blaginji in stabilnosti obeh narodov,« so še sporočili iz Uzbekistana med pripravo predsedniškega obiska in poslovnega foruma, njihov cilj je vzpostavitev poslovnih vezi.