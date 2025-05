Laboratorij za prihodnjo družbo

V nadaljevanju preberite:

V Osaki, ki po letu 1970 drugič gosti svetovno razstavo Expo, je tokratni slogan Oblikovanje prihodnosti s tematskim podnaslovom Živi človeški laboratorij. Predstavlja se 160 držav, med njimi tudi Slovenija, ki se je odločila za sodelovanje v skupnem paviljonu s še desetimi državami, medtem ko so druge države, še zlasti bogate zalivske, pripravile zelo velikopotezne projekte. Med velikimi arhitekturnimi objekti svetovno razstavo nedvomno zaznamuje Veliki prstan (The Grand Ring) japonskega arhitekta Suja Fudžimota, ki obkroža več deset paviljonov na razstavišču na umetnem otoku Jumešima v Osaškem zalivu. Z več kot 60 tisoč kvadratnimi metri je to največja lesena struktura na svetu, postavljena z japonskim načinom gradnje z lesom, imenovanim nuki.