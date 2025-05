Svetu vladajo tisti, ki lahko naredijo čim močnejši rezervoar energije

V nadaljevanju preberite:

»Knjige ne potrebujejo baterije.« To je dejala Nadine Gordimer, južnoafriška pisateljica in Nobelova nagrajenka. In po vsej verjetnosti je to izjavila veliko prej, preden je nastal Kindle, kajti, kot vemo, so s tem izumom baterije začele potrebovati tudi knjige.

Vem, da je hotela ta modra, pogumna in zanimiva ženska povedati nekaj drugega. Želela si je sodobnega človeka potegniti za ušesa in ga vrniti v stvarnost za zasloni mobilnih telefonov in računalnikov, hotela ga je potisniti nazaj v življenje brez baterij in ga priklicati v ustvarjalno vesolje, polno energije, ki prihaja iz sanj. Želela je zakorakati nazaj v analogni svet. Morda zato, da bi v njem poiskala izgubljeni smisel vsega, ali pa zaradi tega, ker se je naveličala občutka, da bo baterija »umrla«, tako da moramo zato prekiniti pogovor, prenehati gledati film ali pa se sprijazniti s tem, da bomo morali pesem napisati ob neki drugi priložnosti.