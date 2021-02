Slovenija je dobila novo letalsko družbo

SouthEast Airlines je novoustanovljena letalska družba v Sloveniji, ki bo na začetku ponujala predvsem čarterske prevoze z letali Airbus A320.



SouthEast bo svoje operacije začel s 180-sedežnim letalom Airbus A320 v povsem ekonomskem razredu, temu letalu pa bodo predvidoma že letos dodali še eno. Enotna potniška konfiguracija letal omogoča prevozniku najprimernejši in najenostavnejši vstop na trg za potrebe čarterskih letov. Prvi komercialni let z uporabo lastnega certifikata letalskega prevoznika nameravajo opraviti v začetku junija letos, poroča portal Sierra5.net.



Družbo s sedežem v Trbovljah sta ustanovila pilota Blaž Berdnik in Jaro Koritnik. Berdnik je poudaril, da so že podpisali pogodbo za »precej zahteven čarterski program za poletje 2021«.



Strategija družbe SouthEast Airlines je, da bo po pridobitvi certifikata letalskega prevoznika nudilo storitve rednih in izrednih prevozov potnikov in tovora v zračnem prometu kot tudi storitve najema letal na področju Jugovzhodne Evrope, Evropske unije, na daljši rok pa tudi po svetu.



Prevoznik je že začel izbor in šolanje letalskih posadk. V začetni fazi je predvideno, da bodo imeli zaposlene tri do štiri kompletne posadke za prvo letalo, kar je skupaj z zemeljsko podporo, ki obsega operativni in komercialni del, okoli 35 zaposlenih. Vsaka nadaljnja širitev število zaposlenih primerno poveča za dodatne tri do štiri posadke za vsako dodano letalo. Običajno število članov v eni posadki za letala tipa Airbus A320 je šest, dodatno se jim zaradi operativnih zahtev lahko pridruži še član tehnične podpore, še poroča omenjeni letalski portal.

