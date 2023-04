Slovenija je prejela prvi obrok iz načrta za okrevanje

Slovenija je prejela prvo nakazilo iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Potem ko je Evropska komisija v začetku marca podala predhodno pozitivno oceno prvega zahtevka, je Slovenija danes prejela nakazilo v vrednosti nekaj manj kot 50 milijonov evrov.

»Pristojne evropske institucije so pozitivno ocenile izvedbo vseh 12 mejnikov prvega obroka nepovratnih sredstev. Ministrstvo za finance bo skupaj z Uradom za okrevanje in odpornost še naprej skrbno bdelo nad izvajanjem načrta (NOO) ter doseganjem mejnikov in ciljev, ki so pogoj za plačilo sredstev iz Bruslja,« je ob tem poudaril minister za finance Klemen Boštjančič.

Slovenija bo lahko do konca leta 2026 koristila 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev mehanizma. Za izvedbo ukrepov načrta je predvideno tudi koriščenje posojil. Sredstva bo država pridobila v več obrokih, v desetih za nepovratna in šestih za povratna sredstva. Današnje plačilo je prvo plačilo nepovratnih sredstev po prejemu 231 milijonov predplačila septembra 2021. Poročali smo že, da ima Slovenija težave z doseganjem mejnikov in ciljev ter posledično črpanjem denarja iz NOO.