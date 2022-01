Slovenija med pregrevanjem in razvojem

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ima skoraj rekordno gospodarsko rast, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih, polno zaposlenost, ob rekordni javni porabi pa tudi velik proračunski primanjkljaj in javni dolg, ki se še najmanj tri leta ne bosta opazneje zmanjšala. Ob vsem tem ekonomisti že opozarjajo na pregrevanje gospodarstva, kar bi praviloma moralo voditi v restriktivnejšo fiskalno politiko, vključno z zmanjšanjem državne investicijske porabe. Toda gospodarstvo zahteva zmanjšanje davčne obremenitve plač in Slovenija je pred največjim investicijskim zalogajem v svoji zgodovini. Če ga ne bo izvedla pravočasno, bo razvojno zaostala.

Kdo ima prav: gospodarstvo, ki pričakuje spodbude in nižje davke ali ekonomisti, ki opozarjajo na pregrevanje gospodarstva?

Bo država, v strahu pred prezadolženostjo, morala zmanjšati javne naložbe? Jih sploh lahko izpelje v celotnem zahtevanem obsegu?

Kako se lotiti izzivov, ki so pred Slovenijo? Kateri in kakšni so pravi ukrepi ter kaj je največja ovira Slovenije?