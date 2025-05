Slovenija postaja manj zanimiva za nemške investitorje

Slovenija se po zadovoljstvu nemških investitorjev uvršča šele na deveto mesto med 15 državami srednje in vzhodne Evrope, pri naši gospodarski politiki pa ostajajo šibke točke zlasti visoke davčne obremenitve, naraščajoči stroški dela, neučinkovita javna uprava in boj proti korupciji. S tem je med drugim lahko ogrožena zavezanost nemških podjetij Sloveniji kot poslovni lokaciji, kaže raziskava nemške gospodarske zbornice o gospodarskem stanju in naložbeni klimi v Sloveniji ter v državah iz omenjene regije.

»Kot kaže anketa, opravljena med 108 direktorji nemških podjetij v Sloveniji, ti zelo cenijo digitalizacijo, inovacije in raziskave. Na drugi strani pa med negativne dejavnike uvrščajo davčni sistem, javno upravo in gospodarsko politiko; to je enako kot v preteklosti. In bojim se, da če se s tem ne bomo ukvarjali, bo Slovenija zaostala za drugimi državami v regiji,« opozarja Dagmar von Bohnstein, predsednica slovensko-nemške gospodarske zbornice.

Na vprašanje Dela, kaj bi bila njena priporočila odločevalcem v naši državi, je pojasnila, da si želi, da bi vlada prisluhnila zasebnemu sektorju in šla z njim in podjetji v aktiven dialog. »Pogovarjamo se in delajmo skupaj. Dajmo podjetjem in gospodarstvu prostor, ki ga potrebuje, da podpre državo. Ne gre za državo proti gospodarstvu, pač pa za sodelovanje v korist vsakogar. To si želim za Slovenijo.«

Kaže še raziskava, večina podjetij ocenjuje trenutne gospodarske razmere v svoji panogi kot »zadovoljive«. Hkrati se povečuje delež negativnih ocen. Le malo podjetij v prihodnjem letu pričakuje občutno izboljšanje. Ob tem bi 80 odstotkov podjetij Slovenijo ponovno izbralo kot lokacijo za naložbe. Kljub temu pa narašča število tistih, ki razmišljajo o alternativah v regiji – predvsem o Hrvaški in Madžarski.

Tudi v letu 2025 ostajajo stroški dela največje tveganje za podjetja v Sloveniji – kar 60 odstotkov anketiranih jih je navedlo kot ključen izziv. Na drugem mestu so gospodarskopolitične negotovosti (55 odstotkov) in tveganja glede povpraševanja (53 odstotkov), pri obeh pa se delež nekoliko povečuje v primerjavi s prejšnjim letom.

Gospodarski odnosi z Nemčijo močni in stabilni

Gospodarski odnosi med Nemčijo in Slovenijo sicer ostajajo močni, stabilni in v veliki meri uravnoteženi. Skupna trgovinska menjava med državama se je lani povečala za dva odstotka, na blizu 14,7 milijarde evrov, pri čemer sta bila naš izvoz in uvoz praktično izenačena pri dobrih 7,3 milijarde evrov. Nemčija je tako naša druga največja trgovinska partnerica. Pred njo je le Švica, kar gre pripisati predvsem močni širitvi dejavnosti farmacevtskega podjetja Novartis.