Slovenska rešitev za skupno uporabo vozil

Aplikacija Giro Carshare ponuja 200 vozil in ima štiri tisoč uporabnikov, so povedali na mobilnostnem spletnem dogodku podjetja. Delitev avtomobilov, še posebno električnih, omogoča, da bodo mesta bolj zelena in zdrava.



»Vozila so uporabljena pet odstotkov celotnega časa, v vozilu se povprečno vozi 1,2 potnika. Deljeno vozilo, ki ga prek telefona uporablja več ljudi, manj obremenjuje mesto. Če je deljeno vozilo električno, ga uporabi deset ljudi. To zamenja deset klasičnih vozil. Deljena vozila porabijo manj prostora,« pravi Klemen Furlan, Giro CarShare.





Njihova aplikacija povezuje tiste, ki avtomobil občasno najemajo, in tiste, ki ga oddajajo, denimo lastnike kombijev. Giro CarShare za posredovanje dobi provizijo, imetnik vozila in najemnik vozila pa sta zavarovana pri Zavarovalnici Triglav, ki je sodelovala pri razvoju te nove storitve. »Najem vozil je možnost, da se iz družine umakne drugi, tretji avtomobil. Če je mesečno strošek avtomobila 500 evrov, je to lahko dobra rešitev,« je aplikacijo opisal Miloš Milač, urednik rubrike avto pri časniku Finance.

Kaj pa stroški?

Če strošek najema vozila stane 30 evrov na dan (gre za nakazilo na tekoči rečun, ki pa se všteva v dohodnino), je potrebno dodati 4,5 evra provizije za Giro Carshare in 7 evrov za zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, stane storitev za kupca 41,5 evra.

