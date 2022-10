Slovenska smučišča bodo obratovala, vozovnice pa bodo dražje

Slovenska smučišča bodo v prihajajoči zimski obratovala, so na današnji novinarski konferenci zatrdili v Združenju žičničarjev Slovenije in s tem poskušali pomiriti razburjenje po izjavi ministra za infrastrukturo, da bi jih lahko zaradi energetske krize zaprli. Čeprav žičničarji zatrjujejo, da bodo vozovnice dražje za pet do deset odstotkov, podatki kažejo, da bo ta skok ponekod tudi višji, nekateri pa cene še vedno skrivajo.

Kot smo poročali, je minister Bojan Kumer nedavno razburil z izjavo, da so smučišča velik porabnik elektrike in da bi lahko vlada prepovedala njihovo obratovanje, zato da bi zagotovila nemoteno delovanje ključnih dejavnosti v državi, tudi ogrevanja. Podpredsednik združenja in prvi mož Kop Boštjan Paradiž je po včerajšnjem pogovoru z ministrom zatrdil, da bodo smučišča obratovala in da bodo poleg naravnega lahko izdelovala tudi umetni oziroma tako imenovani kompakten sneg. Do morebitnih ustavitev da bi lahko prišlo le v primeru zaostrovanja oskrbe z električno energijo, ko bi to ogrožalo delovanje osnovnih dejavnosti. »Gorski turizem v Sloveniji ustvari največ, kar 33 odstotkov nočitev in multiplikativni učinki so preveliki,« je kot argument proti zapiranju navedel Paradiž.

Se pa tako tudi slovenska smučišča soočajo z enormnimi podražitvami cen električne energije, kar zanje veliko finančno breme. Zato upajo, da bo vlada sprejela ukrepe za zajezitev teh cen. Smučišča namreč letno skupaj porabijo 18.000 megawatnih ur električne energije; več tista, ki zasnežujejo. Direktorica Kanina in predsednica združenja Mauela Božič Badalič je ponazorila, da ima Kanina do konca leta pogodbo po stari ceni, tako da za elektriko letno odštejejo 156.000 evrov, po novih cenah, bi jih to stalo 850.000. »Tega zneska ni mogoče prevaliti na smučarsko vozovnico, ker bi postali nekonkurenčni. A vsi nimajo te sreče. Kope in Golte nimata zakupljene elektrike, še pet centrov pa ima neugoden zakup.

Cene smučarskih vozovnic bodo tako letos višje, ponekod tudi za več kot desetino, pri čemer nekateri centri, kot sta Krvavec in Cerkno cene še vedno skrivata. V povprečju se bo cena dnevne vozovnice vrtela okoli 40 evrov.

Nov naložbeni cikel

Na Krvavcu in na Cerknem cen vozovnic za prihajajočo zimsko sezono nočejo razkriti. Foto Matej Družnik/Delo

Slovenska smučišča so po desetih letih tudi pred novim naložbenim ciklom, za katerega Paradiž upa, da bo izboljšal njihovo konkurenčnost in še utrdil vlogo gorskih centrov v turistični ponudbi. Ministrstvo za gospodarstvo je namreč letos desetim centrom dodelilo 63,4 milijona evrov evropskih sredstev za prenovo žičniške infrastrukture. Denar bodo prejeli upravljavci smučišč Kope, RTC Jakec Trije Kralji, Velika planina, Žičnice Vogel, Rekreacijsko turistični center Krvavec, Golte, Rogla, Rekreacijsko turistični center žičnice Kranjska Gora, Mariborsko Pohorje in Hotel Cerkno. V vseh primerih razen v enem naj bi to pomenilo novo žičniško napravo, in sicer do novembra prihodnje leto, ko je treba počrpati sredstva. Prav zato so žičničarji tudi opozorili na težave s pridobivanjem gradbenih dovoljenj.

V združenju žičničarjev pojasnjujejo, da letno smučarski centri letno ustvarijo 20 milijonov evrov prihodkov, multiplikativni učinek te dejavnosti na turizem in drugo ponudbo pa je sedemkratnik.