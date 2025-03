Slovenske železnice dokončno prevzele Nomago

»V torek, 25. marca 2025, sta generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in izvršni direktor Adventura Investments Borut Puklavec podpisala pogodbo o prodaji dodatnega poslovnega deleža družbe Nomago družbi Slovenske železnice. S podpisom pogodbe o prodaji oziroma nakupu preostalega 50-odstotnega poslovnega deleža v družbi Nomago, med prodajalcem družbo Adventura Investments in kupcem družbo Slovenske železnice, Slovenske železnice začenjajo zadnji korak prevzema družbe Nomago. Pred zaključkom mora podati soglasje k sklenitvi prodaje oziroma nakupa še Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,« so sporočili iz Slovenskih železnic.

Hitri razvoj Nomaga

Družba Slovenske železnice je sicer že aprila 2022 sklenila pogodbo o nakupu prvega 50-odstotnega deleža v družbi Nomago, oktobra 2022 pa je bil dejansko izveden prenos lastništva med družbama Adveture Investments in Slovenske železnice. S podpisom sedanje pogodbe pa družba Slovenske železnice nadaljuje prevzem družbe Nomago, ki izkazuje uspešno rast na svojem področju storitev mobilnosti in potovanj.

V obdobju od 2022 do 2024 je družba Nomago pridobila dodatni dve koncesijski področji oziroma regiji in tako povečala prevožene kilometre za 40 odstotkov. S tem je povečala svoj tržni delež z 38 na 45 odstotkov. Skupina Nomago je v letu 2023 ustvarila 128,1 milijona evrov prihodkov ter 18,3 milijona evrov EBITDA. Na podlagi zadnjih razpoložljivih projekcij do leta 2031 predvideva rast do 214,7 milijona evrov prihodkov in 42 milijonov evrov EBITDA.

V letu 2023 je Skupina Nomago zaposlovala 1150 ljudi (od tega več kot 220 v hčerinskih podjetjih v tujini) in imela skupno 743 prevoznih sredstev. Nomago poleg Slovenije deluje še v Italiji in na Hrvaškem. Družba je sicer nastala z združitvijo in nadaljnjimi prevzemi avtobusnih prevoznikov, ki ji he Adventura razvila v vsa področja mobilnosti.

Nakup družbe Nomago v celoti izpolnjuje podane strateške usmeritve in cilje s področja stebra mobilnosti ter izvajanje dolgoročne vizije skupine Slovenske železnice, so še sporočili iz družbe.