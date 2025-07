Slovenske železnice so prevzele Nomago v celoti

Slovenske železnice so prejšnji teden od slovenskih in avstrijskih regulatorjev pridobile vsa ustrezna dovoljenja za prevzem še druge polovice družbe Nomago, je povedal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes. S tem v SŽ prihodnje leto načrtujejo več kot milijardo evrov prihodkov.

Slovenske železnice (SŽ) so polovični lastnik avtobusnega prevoznika Nomaga od leta 2022, letos pa so se z Adveture Investments dogovorili še za nakup druge polovice. »To za skupino Slovenske železnice pomeni, da bo imela prihodnje leto prvič več kot milijardo evrov prihodkov,« je dejal generalni direktor. Lani so SŽ imele 715 milijonov evrov prihodkov in 49 milijonov evrov dobička iz poslovanja.

Nomago raste z dvomestnimi stopnjami. Skupina s 1200 zaposlenimi je lani ustvarila 123 milijonov evrov prihodkov, letos pa jih načrtuje več kot 170 milijonov evrov. Največji lastnik avtobusov v državi, imajo jih več kot 700, je izvajalec gospodarske javne službe, poleg medkrajevnih, šolskih in delavskih prevozov je, denimo, največji ponudnik občasnih prevozov, imajo turistično mobilnost in upravljajo največji sistem izposoje koles v regiji.

V letu 2023 so največji delež prihodkov ustvarili z rednimi prevozi, kjer so ustvarili 64 milijonov evrov prihodkov oziroma desetino več kot leto prej. Medtem ko so se prihodki turistične dejavnosti zvišali za četrtino in občasnih prevozov za tretjino, oba skupaj ustvarjata skoraj 40 odstotkov celotnih prihodkov.

Prevozi z javnim potniškim prometom se povečujejo. V prvih osmih mesecih lani se je z linijskimi avtobusi prepeljalo 16,3 odstotka več potnikov kot v istem obdobju 2023, tudi zaradi novega koncesijskega sistema. SŽ prepeljejo 17 milijonov potnikov, Nomago pa 13 milijonov in bodo skupaj največji ponudnik mobilnosti v regiji. S prevzemom gredo v smeri izboljšanja storitve mobilnosti za vse potnike, je poudaril Mes.