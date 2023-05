Slovenski val nakupov nepremičnin na Hrvaškem

V nadaljevanju preberite:

»Slovenski kupci bodo na Hrvaškem pokupili vse, za njimi pa prihajajo Nemci, Skandinavci, Čehi, Slovaki, Rusi in Ukrajinci. Neverjetno je, kaj se dogaja na hrvaškem trgu,« ugotavlja Zoran Đukić, direktor nepremičninske agencije Stoja Trade. Kaj pravijo slovenski in hrvaški nepremičninarji glede slovenskih nakupov na Hrvaškem? Kakšne so ključne značilnosti hrvaškega nepremičninskega trga in kaj se bo dogajalo s cenami v prihodnje? Kdo kupuje na Hrvaškem in kaj?